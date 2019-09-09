РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 2 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Со 2 по 9 сентября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 25 уголовных дел, 21 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он также добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 108 ДТП, из них четыре с пострадавшими.