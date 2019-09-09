РИАМО - 9 сен. Администрация городского округа Щелково выставила на аукцион контракт на ремонт и реконструкцию памятников, посвященных Великой Отечественной войне, сообщается на портале госзакупок.
В рамках контракта подрядчик должен будет провести работы по благоустройству памятников в селе Трубино и поселке Литвиново, а также в деревнях Здехово и Мишнево. Среди указанных в закупке работ — обустройство тротуаров и лестничных маршей, установка гранитных плит, газонных ограждений и бетонных ваз для цветов, обновление и полировка покрытий.
Сам аукцион пройдет уже 11 сентября.
Начальная (максимальная) стоимость закупки составила более 5,34 миллиона рублей. Подрядчик будет обязан завершить работы до 31 октября 2019 года.
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