РИАМО - 9 сен. По итогам выборов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва 26 мандатов получили самовыдвиженцы, итоговая явка составила 21,77%, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Лидеров, победителей вы могли наблюдать. Если говорить о субъектном выдвижении, то больше всего – 26 мандатов - получают самовыдвиженцы, 13 мандатов – КПРФ, по три мандата – «Справедливая Россия» и «Яблоко», - сказал Горбунов.

Ранее он сообщил, что итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.