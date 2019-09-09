РИАМО - 9 сен. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на территории гаражного комплекса в Зеленоградском округе столицы, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, тело мужчины 1992 года рождения было обнаружено 8 сентября 2019 года на территории гаражного комплекса, расположенного вблизи Западного проезда в Зеленограде. При осмотре на теле обнаружены признаками насильственной смерти», - сказал Иванова.

По ее словам, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Она добавила, что проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Расследование дела продолжается.