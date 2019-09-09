РИАМО - 9 сен. В этом году Московский международный фестиваль «Круг света» продлится с 20 по 24 сентября, в рамках этого события светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преобразят архитектурный облик столицы, сообщается на сайте фестиваля.

«На несколько осенних дней Москва вновь превратится в центр притяжения света, на ее культовых зданиях развернутся красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озарят улицы, а фантастические мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков подарят незабываемые впечатления и яркие эмоции», - говорится в сообщении.

Вход на все площадки фестиваля по традиции будет свободным. Кроме того, под эгидой фестиваля «Круг света» проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга Art Vision. Победителей выберут в трех номинациях: «Классик», «Модерн» и «Виджеинг».

Во время фестиваля «Круг света» также проходит образовательная программа. Она включает в себя лекции и мастер-классы от светодизайнеров мирового уровня. Все образовательные мероприятия открыты для посещения, но требуют предварительной регистрации.

В 2018 году фестиваль «Круг света» проходил в Москве с 21 по 25 сентября на семи площадках, это были Гребной канал, Театральная площадь, музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», центр Digital October, концертный зал «Мир». Всего фестиваль посетили 4 миллиона человек.