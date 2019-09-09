РИАМО - 9 сен. Явка избирателей на выборах в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, по данным обработки 100% протоколов, составила 21,77%, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Итоговая явка составила 21,77%. Явка выше, чем на прошлых выборах», - сказал Горбунов.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

В 2014 году, на предыдущих выборах в Мосгордуму, итоговая явка составила 21,04%.