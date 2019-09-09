РИАМО - 9 сен. На владельца сельскохозяйственного участка в Одинцовском городском округе наложили административный штраф, так как он допустил его зарастание сорняками, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Материалы, указывающие на уклонение собственника от требований земельных законов, администрация горокруга отправила в управление Россельхознадзора. Его сотрудники проинспектировали участок и выявили несколько нарушений.

«В результате проверки управлением установлен факт зарастания земельного участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Признаков механической обработки почвы, сенокошения, выпаса скота и ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в ходе осмотра не установлено», — отмечается в материале.

Собственника участка площадью 1,19 гектара привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.8 Кодекса административных правонарушений и оштрафовали на 5 тысяч рублей.