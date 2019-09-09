РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В Подольске волонтеры и активисты округа обсудили проблемы наркомании и алкоголизма на чайном вечере при Георгиевском храме, мероприятие было посвящено Дню трезвости, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 8 сентября в беседке Георгиевского храма провели чайный вечер, посвященный Дню трезвости и здоровому образу жизни (ЗОЖ). Почетными гостями мероприятия стали благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев, замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка Юлия Гущина.

«В рамках мероприятия помощник руководителя координационного центра, специалист благотворительного Фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского Анастасия Кузнецова рассказала о работе церкви по помощи алко- и наркозависимым, о работе координационного центра противодействия наркомании и алкоголизму. Также она рассказала и о работе семейного клуба трезвости «Соратник» при Георгиевском храме в округе, в котором работают специалисты, комплексно решающие проблемы зависимости», – говорится в сообщении.

Также в рамках чайного вечера представитель спортивного клуба «Анкрат» Андрей Киселев рассказал о том, как спортивный клуб помогает людям жить здоровым образом жизни, а старшая сестра Георгиевского сестричества милосердия Евгения Самоделкина – о работе с последствиями алкоголизма, на примере направлений деятельности благотворительной социальной службы.

11 сентября в Георгиевском храме после божественной литургии состоится молебен о страждущих недугом винопития и наркомании.