РИАМО - 9 сен. В столице с начала следующего года планируют ввести пилотный проект по использованию электронного паспорта, по нему можно будет, например, купить алкоголь в магазине, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он отметил, что в стране в ноябре запускают тестовый режим по оформлению европротокола ДТП онлайн. Тоже самое планируют ввести и в различных жизненных ситуациях - от поступления в вуз до появления нового члена семьи или смерти. Также в столице в начале 2020 года планируют провести эксперимент по вводу электронного паспорта.

«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность. В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен», - пояснил Акимов в интервью газете «Известия».

По его словам, пилотный проект планируют распространить на те услуги, где нет юридически значимых трансакций. Так, в магазине можно будет показать мобильное приложение вместо бумажного паспорта.

Он добавил, что при проведении данного эксперимента также важно понять уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения и его взламываемость.

Вице-премьер добавил, что скачать приложение можно будет для систем iOS и Android. Кроме того, его адаптируют под российскую операционную платформу «Аврора».

«После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды. Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных)», - пояснил Акимов.

Он также пояснил, что в течение ближайших нескольких лет в автомобилях могут ввести обязательную установку систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц, чтобы пьяный человек не садился за руль.