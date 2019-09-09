РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 сен. Около 1 тысячи человек посмотрели фильм «Ван Гоги» в амфитеатре Пестовского парка Балашихи в преддверии его официального открытия и Дня города, перед показом зрители могли задать свои вопросы актеру театра и кино Евгению Ткачуку, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Премьера состоялась в рамках проекта «Летний кинотеатр». Открытые бесплатные показы кинолент по договору с «Мособлкино» проходят в парке «Пехорка» в течение всего лета, но кинопоказ в Пестовском парке состоялся впервые.

«Для ключевых мероприятий проекта «Летний кинотеатр» мы выбираем лучшие парки. Пестовский парк – новый и современный, с замечательной аудиторией, куда пришло около тысячи человек. Основная идея в том, чтобы показать не только развлекательное кино, но и фильмы на более серьезные темы, которые заставляют задуматься. «Ван Гоги» одна из таких лент с очень красивой музыкой. Кинолюбители знают, что у фильма есть несколько наград», – сказала заведующая фестивальным отделом «Мособлкино» Любовь Мишуровская.

Она добавила, что творческие встречи с актерами в рамках кинопоказа – это интересный формат, любопытный зрителю. В рамках встречи он может задать актеру свои вопросы.

В сюжете фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги» – взаимоотношения отца и сына – смертельно больного известного дирижера и одинокого художника. Актер Евгений Ткачук рассказал зрителям о своей роли в кинокартине «Ван Гоги» и новых проектах.

«Очень приятно, что мы с вами встречаемся на природе, в парке. Сегодня вы увидите непростую историю о человеке, который посвятил себя творчеству, безумно веря в то, что все свое время нужно отдавать этому и совсем забыв об отношениях между людьми, и о том, что вокруг нас происходит: о наших детях, будущем, о котором нельзя забывать. Это очень глубокая картина», – сказал Ткачук.

Он добавил, что за один день было отснято три сцены, которые и вошли в фильм.

«Режиссер Сергей Ливнев и актер Алексей Серебряков, с которыми мы работаем вместе уже вторую картину, это такой полет творчества, от которого трудно уйти. Мы постоянно созваниваемся, общаемся, и вновь мечтаем о совместной работе», – заключил Ткачук.

Актер также рассказал о своем собственном театральном проекте, ответил на вопросы, а после у зрителей была возможность сфотографироваться с актером и получить заветный автограф.

Проект «Летний кинотеатр» реализуется в парках Подмосковья с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.