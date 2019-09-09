РИАМО - 9 сен. Явка избирателей на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва после обработки 99,97% протоколов составила 21,77%, по данным информационного табло в Избирательной комиссии столицы.

Накануне в столице прошли выборы в Мосгордуму. Жители выбирали 45 депутатов столичного парламента.

В округе №1 лидирует Андрей Титов (38,76% голосов), во втором округе – Дмитрий Локтев (39,80%), №3 – Александр Соловьев (34,95%), №4 – Мария Киселева (41,29%), №5 – Роман Бабаян (47,17%), №6 – Евгений Бунимович (40,56%), №7 – Надежда Перфилова (35,75%), №8 – Дарья Беседина (36,57%), №9 – Андрей Медведев (40,02%), №10 – Лариса Картавцева (40,95%).

В 11 округе лидирует Николай Зубрилин (43,12%), в 12-м – Алексей Шапошников (40,83%), в округе №13 – Игорь Бускин (31,89%), №14 – Максим Круглов (39,32%), №15 - Сергей Савостьянов (42,16%), №16 – Михаил Тимонов (36,40%), №17 – Виктор Максимов (45,87%), №18 – Елена Янчук (42,15%), №19 – Олег Шереметьев (40,23%), №20 – Евгений Ступин (45,03%), №21 – Леонид Зюганов (57,40%).

Также в 22 округе лидирует Инна Святенко (44,93%), в 23-м – Елена Николаева (40,64%), в 24-м – Павел Тарасов (38,99%), в 25-м – Людмила Стебенкова (37,32%), в 26-м – Кирилл Щитов (37,27%), в 27-м – Степан Орлов (41,26%), в 28-м – Елена Самышина (38,8%), в 29-м – Олег Артемьев (41,52%), в 30-м – Маргарита Русецкая (28,61%), в 31-м – Любовь Никитина (44,22%), в 32-м – Ольга Мельникова (36,48%), в 33-м – Людмила Гусева (40,83%), в 34-м – Александр Семенников (36,43%).

В округе №35 лидирует Наталия Метлина (35,03%), в округе №36 – Ольга Шарапова (35,23%), №37 – Николай Губенко (58,29%), №38 – Александр Козлов (35,63%), №39 – Валерий Головченко (35,32%), №40 – Татьяна Батышева (37,14%), №41 – Евгений Герасимов (41,08%), №42 – Екатерина Енгалычева (42,72%), №43 – Сергей Митрохин (44,7%), №44 – Елена Шувалова (44,99%), №45 – Магомет Яндиев (38,09%).