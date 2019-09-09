РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 сен. На выборах в мунициальный совет депутатов в подмосковном Дзержинском проголосовали около 8 тысяч избирателей, сообщается на сайте избирательной областной комиссии.

«Число избирателей, включенных в список избирателей, – 35 493 человека. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования, – 7 645, вне помещения – 93, досрочно голосовавшим – 228», – говорится в сообщении.

Согласно данным сайта, в Дзержинском зарегистрировали 384 недействительных бюллетеня. Также при получении не учли 201 бюллетень.

Как отмечается на сайте, лидером голосования на участках в Дзержинском стала партия «Единая Россия», она набрала 32,39% голосов. Второй стала КПРФ, набравшая 17,34%. Следом за ней с 13,8% в списке идет «Справедливая Россия». «Родина» набрала 10,95% голосов, ЛДПР – 9,85%, «Партия пенсионеров» – 7,38%. Замыкает список «Яблоко», у нее 3,43%.