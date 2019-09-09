РИАМО - 9 сен. Большую часть недели ожидается малооблачная погода и практически без осадков, температура в дневные часы будет 22-23 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«Практически до конца недели, включая четверг, в столице и в Московской области ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Температура в дневные часы будет выше 20 градусов - речь идет о 22-23 градусах. Однако в конце недели, в пятницу через Московский регион пройдет холодный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, которые очевидно сохранятся и в субботу. Температура понизится до 16-19 градусов», - отметил Синенков.

Он добавил, что такое похолодание не будет продолжительным и в начале следующей недели температура вновь повысится, но будет уже не так жарко.

По его словам, резкое ухудшение погодных условий не ожидается и в середине сентября.

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