РИАМО - 9 сен. Двенадцать столичных парков подготовили обширную осеннюю программу, в них с сентября по ноябрь пройдут десятки экскурсий и квестов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сад имени Баумана вместе с библиотекой имени Н.А. Некрасова 14 сентября проведут экскурсию, посвященную одному из старейших районов Москвы — Басманной слободе. Во время пешеходной прогулки гости парка познакомятся с историей этого района, увидят уцелевшие после пожара 1812 года здания, а также узнают, почему слобода получила название Басманной», — говорится в сообщении.

В парке «Сокольники» 20 сентября в 18:30 пройдет театрализованная квест-игра «Культпоход в «Сокольники». Участники в составе пионерского отряда познакомятся с достопримечательностями парка середины ХХ века. 15 сентября в 14:30 в парке пройдет экскурсия «Истории старого парка».

В Воронцовском парке 12 сентября в 16:00 пройдет пешеходная экскурсия «Все тайны усадьбы Воронцово». Парк также организовал 14 сентября в 12:00 и 16:00 две прогулки «Дары осени». 13 октября в 13:00 в усадьбе проведут прогулку-лекцию для детей «Все тайны усадьбы Воронцово».

«Для тех же, кто хочет испытать острые ощущения, в парке пройдет театрализованный аудиоквест под названием «Разговорить духа старинной усадьбы». Участникам предстоит найти в парке 10 мест, где спрятаны QR-коды со ссылками на аудиозадания. Каждое из них — монолог исторического персонажа, который здесь когда-то жил или был каким-то образом связан с усадьбой», — добавляется в сообщении.

В «Музеоне» 13, 17 и 24 сентября проведут экскурсии «Легенды аллеи вождей». Начало экскурсий – в 14:00, сбор – у главного входа в парк. 27 сентября в 14:00 пройдет экскурсия «Мифы и легенды Нескучного сада».

Парк Горького 20 сентября в 14:00 организует бесплатную экскурсию «На склонах и террасах Воробьевых гор». В парке проведут еще четыре игры: «Парк сокровищ», The Most Quest, «Агент 007» и IndieQuest.

В Измайловском парке каждую субботу до конца месяца будут проводить бесплатные экоэкскурсии, посвященные ландшафтным особенностям парка и его истории. Ближайшая состоится 14 сентября, сбор у памятника Ленину в 15:00.

В парке «Северное Тушино» пройдет квест, в основе которого - исторические факты о подводной лодке Б-396. Квест проходит и на самой лодке, и в здании Музея Военно-морского флота, и на уличной экспозиции.

В «Царицыне» до конца сентября с 10:00 до 19:00 будут проходить экскурсии на электромобиле. А в усадьбе Деда Мороза в Кузьминках в ноябре начнут проводить квест «В поисках Деда Мороза». Игры организуют с 1 ноября по 9 февраля. 18 ноября запланирована интерактивная программа «Веселый день рождения Деда Мороза».

В «Зарядье» будут проводить историческую экскурсию «Путешествие в прошлое». В зеленом театре Бабушкинского парка осенью организуют квест для детей «Мстители. Парк бесконечности».

Список парков, где проведут экскурсии и квесты:

— сад имени Баумана;

— Измайловский парк;

— Воронцовский парк;

— парк искусств «Музеон»;

— Нескучный сад;

— парк Горького;

— парк «Северное Тушино»;

— музей-заповедник «Царицыно»;

— Московская усадьба деда Мороза;

— парк «Зарядье»;

— Бабушкинский парк;

— парк «Сокольники».

Осенью в 10 столичных парках также пройдут творческие и образовательные программы. Большая часть мероприятий запланирована на сентябрь.