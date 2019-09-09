РИАМО - 9 сен. Запуск первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) в этом году позволит улучшить транспортную доступность свыше 110 городских школ и вузов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С появлением Московских центральных диаметров ученики более 70 школ и более 40 вузов в 45 районах Москвы получат возможность добираться до места учебы на новом наземном метро. Поездки станут комфортнее – по диаметрам будут курсировать новые поезда «Иволга». Кроме того, поезда на МЦД будут ходить каждые 5-6 минут в часы пик, так что на занятия никто не опоздает», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Он также добавил, что льготы для студентов и школьников будут действовать и для проезда на новом наземном метро. Так, передвигаться по «Центральной зоне» (в пределах станций Марк – Сетунь, Волоколамская – Остафьево) можно будет по абонементу, записанному на социальную карту учащегося – 395 рублей (1 месяц) и 1185 рублей (3 месяца).

Для проезда в Московской области (зона «Пригород») в пределах МЦД и в «Дальней зоне» также будут действовать льготные абонементы, их стоимость в настоящее время находится на согласовании в правительстве Московской области.

Среди вузов, которые находятся рядом со станциями МЦД-1: Первый московский государственный университет имени Сеченова, Институт финансов и устойчивого развития РАНХИГС, Московский политехнический университет, Московский городской педагогический университет, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева.

Рядом со станциями МЦД-2 находятся: Московский энергетический институт, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский университет транспорта (МИИТ), Высшая школа экономики.

Запуск первых диаметров, по информации ОАО «РЖД», запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.