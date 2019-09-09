РИАМО - 9 сен. В понедельник в столице стартовала шестая музейная неделя, которая продлится по 15 сентября, многие выставки в городе можно будет посетить бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа «Московская музейная неделя» помогает бесплатно увидеть все интересные выставки за семь дней. С апреля более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных столичному департаменту культуры, работают бесплатно в один из дней каждую третью неделю месяца», — говорится в сообщении.

Так, в понедельник можно бесплатно посетить выставку «Как мы спасали челюскинцев» в Музее героев Советского Союза и России. 10 сентября – выставку Ильмиры Болотян «Нематериальный труд» в Музее современного искусства и выставку Алексея Булдакова «Каскадеры» в Музее Вадима Сидура.

Одиннадцатого сентября жители и гости столицы могут посетить экспозицию «Екатерина Великая. К 290-летию со дня рождения» в музее-заповеднике «Царицыно» и выставку «Круг Скрябина. Н. Шперлинг и Ж. Дельвиль» в Мемориальном музее А.Н. Скрябина.

Выставку «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло» в музее керамики и усадьбе Кусково XVIII века можно бесплатно посетить 12 сентября. В тот же день для бесплатного посещения открыта экспозиция «Растения и животные: параллельные миры» в Государственном Дарвиновском музее.

Тринадцатого сентября жителям и гостям столицы предлагают посетить выставку «Стиль на выбор. Интерьеры эпохи историзма» в усадьбе Люблино, экспозицию «Лубок — это ОК» в выставочном зале «Народные картины», выставку «Генералич и его армия» в Музее русского лубка и наивного искусства и экспозицию «Страницы истории России в медальерном искусстве ХХ века» в музее-заповеднике «Коломенское», малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича.

Пятнадцатого сентября бесплатно работают выставка «Куклы и игрушки. История и современность» в Музее А.С. Пушкина, павильоне «Белокаменные палаты XVII века», экспозиция «Котлован — раскоп — музей» в Музее Москвы, выставка «В поисках будущего» в Мемориальном музее космонавтики, выставка «Мертвые души» Михаила Булгакова» в «Новом крыле» Дома Гоголя, экспозиция «Многоликая Ася»: личность, судьба и творчество Анастасии Цветаевой» в Доме-музее Марины Цветаевой, выставка «Искусство акварельного портрета» в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.