РИАМО - 9 сен. В подмосковном Клину 37-летний местный житель напал на посетителя супермаркета, злоумышленник несколько раз ударил разными бутылками своего оппонента, нападавший задержан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, войдя в помещение продуктового магазина, расположенного на улице Чайковского, схватил с прилавка бутылки со спиртным и ударил несколько раз ими по голове посетителя супермаркета. Мужчина смог убежать от нападавшего, который продолжил бросать ему вслед бутылки с алкоголем», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Потерпевшему оказали помощь в одной из городских больниц.

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали правонарушителя по месту жительства. Подозреваемый объяснил свои противоправные действия конфликтом с пострадавшим», — уточнила Петрова.

По данному факту возбудили уголовные дела по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и статье 213 «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 и 7 лет соответственно.

Петрова уточнила, что задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.