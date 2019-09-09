РИАМО – 9 сен. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Москве с 13 по 15 сентября в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» пройдут спектакли Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 13 по 15 сентября на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» представят четыре спектакля Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Показы продут в рамках федеральной программы «Большие гастроли», - говорится в сообщении.

13 сентября в 19:00 покажут историческую фантасмагорию «Жди меня… И я вернусь»— историю о том, как в Норильском исправительно-трудовом лагере готовились к празднованию Нового года. Спектакль вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2017/2018 года.

«14 сентября детей и взрослых приглашают на спектакль «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Постановка признана лучшей премьерой для детей и подростков в драматическом театре на фестивале «Театральная весна — 2018». Начало в 12:00», - отмечается на сайте.

Также в субботу с 19:00 до 20:10 покажут иммерсивный кукольный спектакль «Сны белой земли». Он состоит из пластических миниатюр, посвященных зарождению жизни на Земле, появлению человека и продолжению человеческого рода.

Кроме того, 15 сентября состоится показ драмы «Папа». Это история о непростых отношениях отца и дочери. Пьеса современного французского прозаика и драматурга Флориана Зеллера получила несколько международных наград, а также была номинирована на премии Theatre Awards UK и Evening Standart Theatre Awards. В России ее впервые поставили в Норильском заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского. Начало в 19:00.

Стоимость билетов — от 200 рублей. Приобрести их можно онлайн.