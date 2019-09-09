РИАМО - 9 сен. В подмосковных Рузском и Волоколамском городских округах нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения они не представляют, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 11:50 8 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Волоколамский в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, сельское поселение Спасское, деревня Рюховское, СНТ «Авангард», улица Просторная, участок 49.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Волоколамского ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на 9 сентября», - говорится в сообщении.

Также в городском округе Рузский в СНТ «Связист-3» вблизи поселка Космодемьянский нашли предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД поселка Дорохово. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на 10 сентября», - уточняется в материале.