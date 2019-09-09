РИАМО – 9 сен. Мастер-класс по уходу за тяжелобольными людьми, который провела учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, посетили более 280 человек, мероприятие состоялось на площадке «Здоровой Москвы» в столичном парке «Печатники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На площадке «Здоровой Москвы» в парке «Печатники» прошел мастер-класс по уходу за тяжелобольными. Его провела Нюта Федермессер, директор Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, учредитель фонда помощи хосписам «Вера». Занятие посетили более 280 человек», - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса узнали, какие существуют особенности ухода за тяжелобольными людьми.

«Все умеют ухаживать за маленькими детьми. Уход за тяжелобольным взрослым ничем от этого не отличается, только весом и размерами человека», — отметила Федермессер.

Она добавила, что нужно прислушиваться к желаниям пациентов, даже если они кажутся совершенно незначительными. Для тяжелобольного человека важно то, к чему он привык, поэтому не надо пытаться перестроить его жизненный уклад даже из благих намерений. Главное, чтобы ему было комфортно.

«Тяжелобольной человек очень уязвим и раним, поэтому ни в коем случае не надо пытаться навязать ему свою точку зрения», — подчеркнула Федермессер.

Лекции с известными врачами, спортсменами и активистами ЗОЖ регулярно проходят с аншлагом на площадках «Здоровой Москвы». Они посвящены различным темам, среди которых здоровое питание, позитивное мышление, уход за больными, советы по воспитанию детей и многое другое. Гости парков уже успели пообщаться с Александром Мясниковым, Еленой Малышевой, Алексеем Светом и Полиной Киценко и другими.