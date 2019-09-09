РИАМО - 9 сен. Политическая разноплановость должна пойти на пользу столичному парламенту, так как в Мосгордуму прошли представители от КПРФ, партий «Яблоко» и «Справедливая Россия», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что теперь, кроме «сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия».

«Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — подчеркнул мэр.

Он поздравил избранных депутатов и выразил надежду на конструктивную работу на благо города и москвичей.

В столице накануне прошли выборы в Мосгордуму. Жители выбирали 45 депутатов от 45 одномандатных округов.