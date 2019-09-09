РИАМО - 9 сен. К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) будет заменено 60 тысяч элементов навигации, среди них подвесные указатели, карты вагонов и прочие элементы, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Уже скоро запустится проект МЦД, который улучшит транспортную доступность для многих жителей. <...>. Всего к запуску будут заменены 60 тысяч элементов навигации. Это включает в себя как подвесные указатели, как карты в вагонах, так и прочие элементы, с которыми пассажиры сталкиваются каждый день», - сказал Латыпов.

По его словам, сам процесс замены стартовал в августе и уже сейчас заменены тысяча указателей, а второй этап начнется с октября и будут заменены оставшиеся 59 тысяч.

«Конструкция новой навигации сделана очень удобно. Сами лайтбоксы открываются и там меняется пленка, которая есть внутри. Просто перепечатывается пленка и ставится в уже действующую конструкцию. Таким образом замена осуществляется очень быстро, удобно и не нужно менять саму конструкцию», - добавил Латыпов.

По его словам, к запуску МЦД также будут перезаписаны аудиосообщения о пересадке на МЦД.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект, представляющий из себя новое наземное метро, которое объединит формат пригородных электричек и столичного метрополитена. МЦД позволит соединить радиальные направления железной дороги и запустить сквозное движение комфортабельных электропоездов через центр Москвы.

Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут, пассажиры смогут осуществлять бесплатную пересадку между МЦД, метро и МЦК. Пуск первых двух диаметров запланирован на конец 2019 – начало 2020 года.