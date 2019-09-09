РИАМО – 9 сен. Реставрацию Бобренева монастыря в Коломенском округе, построенного в XIV веке, завершат в течение трех лет, в 2020 году планируется благоустройство прилегающей территории, работы займут два года, сообщил РИАМО глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«В этом году мы проводили благотворительный концерт на сбор средств для реставрации. На сегодняшний день Бобренев монастырь капитально ремонтируют. Деньги, которые собраны, пошли в дело, но основной вклад сделало правительство Московской области. На сегодняшний день деньги на главный храм выделены, начало положено. Программа реставрации будет трехлетней. Я уверен, что храм будет полностью восстановлен», - сказал Лебедев.

Он добавил, что со следующего года также начнут благоустройство территории храма, работы займут два года.

Собор во имя Рождества Богородицы Бобренева мужского монастыря был построен в XIV веке по указу князя Дмитрия Донского после победы в Куликовской битве. Ежегодно в монастырь к чудотворной иконе Федоровской Божьей матери приезжают тысячи паломников.