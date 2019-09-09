РИАМО – 9 сен. Около театра «Современник», «Табакерки», театра Et Cetera и детского музыкального театра «Экспромт» появятся 180 уникальных фонарей, которые были изготовлены специально для этого квартала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Около Московского театра Олега Табакова начали устанавливать уникальные фонари. Они были изготовлены по специальному заказу для улиц и переулков, расположенных по соседству со знаменитой «Табакеркой», - говорится в сообщении.

Необычные фонари уже освещают по вечерам улицу Чаплыгина, а вскоре они украсят улицу Жуковского, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки, а также переулок Огородная Слобода. Всего в этом районе появится 180 таких фонарей.

Улица Чаплыгина и прилегающие к ней территории, расположенные между Мясницкой, Покровкой и Садовым кольцом, отличаются особой старомосковской атмосферой. Это уютные небольшие улицы и переулки.

Сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы отметил, что в этом районе удивительным образом переплелись история и современность: невысокая застройка, близость старинных бульваров и Чистых прудов с их неторопливым спокойствием с одной стороны, с другой — деловое, шумное, многолюдное Садовое кольцо.

«Кроме того, здесь находятся знаменитый «Современник», любимые москвичами и гостями столицы Театр и Московская театральная школа Олега Табакова, театр Et Cetera и детский музыкальный театр «Экспромт». По предложению артистов и местных жителей, здесь создается театральный квартал — место, где комфортно и тем, кто здесь живет, и тем, кто пришел в театр. Фонари должны были соответствовать общей атмосфере этого уникального московского района», — добавил представитель пресс-службы.

Как уточняется в материале, было решено отказаться от массивных высоких семиметровых опор освещения, установив изящные фонари высотой около пяти метров. Несмотря на миниатюрность, они крайне эффективны и хорошо освещают улицы.

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Для создания фонарей была использована осветительная система «Люцерна» — светильники на литой круглой чугунной опоре. Они подходят не только для улиц и площадей, но и для парков, скверов. Тумбы опор освещения легкие и изящные, они украшены множеством деталей: декоративными канавками, бороздками, узорами, листочками. Все они обработаны вручную.

От тумб к столбам ведут два чугунных перехода и еще один, алюминиевый, можно увидеть перед светильником. Светильники, установленные на чугунных опорах, выполнены из алюминия. Четыре опоры поддерживают верхнюю часть, где находятся энергосберегающие лампы. Эти фонари отличаются универсальным дизайном. Их могут устанавливать как на исторических, так и на современных улицах.

В фонарях использованы светодиодные элементы, причем свет их может быть различным. Театральный квартал, например, будет окутан теплым белым светом.

В Малом Харитоньевском переулке расположен Дворец бракосочетания №1. Его территория также входит в границы благоустройства театрального квартала. Возле Дворца установят шесть фонарей. Их опоры будут такими же, как на соседних улицах, но дизайн светильников немного изменят.

Благоустройство улиц и переулков, входящих в состав театрального квартала, началось этой весной. С 1 августа работы проводят в 10 прилегающих дворах.