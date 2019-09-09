РИАМО – 9 сен. Движение транспорта ограничат на некоторых московских улицах в Центральном, Южном, Западном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На некоторых улицах Москвы изменится схема движения транспорта. Так, с 10 сентября по 11 декабря ограничат движение на Сельскохозяйственной улице от дома 14, корпуса 1 до дома 22, корпуса 1. Это связано со строительством инженерных коммуникаций», - говорится в сообщении.

С 10 сентября по 25 декабря будет сложнее проехать по одной полосе Проектируемого проезда №1432 в районе владения 15 на Аминьевском шоссе.

По 15 октября ограничено движение по одной полосе по Востряковскому проезду от дома 18а до дома 23, корпуса 2. Это связано с ремонтом газопровода.

С 9 сентября 2019-го до 8 июня 2020 года ограничат движение по двум полосам Авиамоторной улицы от дома 41б до дома 13 по Энергетической улице.

«Одна полоса станет недоступной для автомобилистов на двух участках улицы Матросова. С 10 сентября по 10 октября движение будет ограничено с 01:30 до 05:30 в районе дома 3. С 10 сентября по 1 декабря круглосуточно ограничат проезд от дома 3 до дома 1, корпуса 1. С 10 сентября до 15 декабря также нельзя будет проехать по одной полосе Домостроительной улицы от дома 3 до дома 1», - добавляется в материале.

C 10 сентября по 15 октября ограничат движение по двум полосам на боковом проезде улицы Кубинки в районе дома 22, корпуса 1, а с 25 ноября по 15 декабря — по одной полосе на Запорожской улице в районе дома 2.

На дублере проспекта Андропова в районе владения 10 с 9 сентября по 30 октября ограничат движение по одной полосе.

Также будет сложно проехать по одной полосе на улице Малая Ордынка от дома 24 до дома 19 с 10 сентября по 15 декабря.

Кроме того, с 11 по 30 сентября изменится схема движения на нескольких улицах в районе Замоскворечье. Ограничения введут на Большой Татарской улице — от дома 3, строения 4 в Пятницком переулке до пересечения с Малым Татарским переулком, в Малом Татарском переулке — на участке от пересечения с Большой Татарской улицей до пересечения с Новокузнецкой улицей и на отрезке от дома 8 до дома 34/2, строения 1 на Большой Татарской улице.

Водителей просят заранее планировать маршруты.