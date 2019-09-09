РИАМО – 9 сен. Столичному парку «Зарядье» 9 сентября исполняется два года, с момента открытия его посетили 23 миллиона человек, а также за это время парк неоднократно входил в шорт-листы международных конкурсов и премий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«9 сентября исполняется два года с момента открытия парка «Зарядье», которое состоялось в день 870-летия Москвы. Это самый крупный парк, появившийся в центре города за последние 70 лет. В нем собрана уникальная ботаническая коллекция, представлены памятники культуры и артефакты, найденные во время археологических раскопок в районе и при строительстве парка. За два года его посетили 23 миллиона человек», - говорится в сообщении.

В парке расположены Парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал, ледяная пещера, концертный зал, медиацентр, подземный археологический музей, большой амфитеатр под стеклянной корой.

«В «Зарядье» регулярно проводят лекции, концерты, занятия для участников проекта«Московское долголетие», выставки и другие мероприятия. Например, в апреле на Китайгородской стене открылась постоянная экспозиция, где представлены семь точных копий средневекового стрелкового оружия — их размер и масса полностью соответствуют историческим оригиналам. А совсем недавно, в конце августа, в парке прошел фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства», - добавляется в материале.

В марте этого года парк получил специальный приз жюри международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards 2019 в номинации «Лучший проект восстановления городской среды».

«Зарядье» вошло в шорт-лист премии и в 2018 году, но специальный приз получило только спустя год, когда открылся новый концертный зал — уникальное сооружение со сценой-трансформером, идеальной акустикой и высококачественными музыкальными инструментами, в том числе органом французской фирмы Mühleisen.

В 2018 году парк «Зарядье» оказался в числе лучших мест в мире по версии журналаTime. В этот же список вошли музей «Макан» в Джакарте (Индонезия), Центральная библиотека Остина (Техас) и центр искусств «Восход» на побережье Стиллуотер (Монтана).

Кроме того, парк попал в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival) в номинации «Ландшафтные проекты».

Кроме того, «Зарядье» стало лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств».