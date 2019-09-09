РИАМО – 9 сен. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается солнечная и теплая погода без осадков, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 9 сентября, при переменной облачности и практически полном штиле воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25. Осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что предстоящим днем погожий антициклон продолжит радовать жителей Московского мегаполиса по-настоящему летней погодой. Температурный фон превысит климатические показатели для этого дня на 5-6 градусов. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется спокойный.

В целом, сохранится солнечная, с комфортными условиями температурно-влажностного и кислородного режима погода. По влиянию на организм она является индифферентной и благоприятной для большинства метеозависимых людей, в частности, при заболеваниях суставов, нервной системы, органов дыхания, и у них метеопатические осложнения развиваются очень редко.

«Но для людей, страдающих сердечно-сосудистыми болезнями, особенно для гипертоников, гипотоников, с различными вегетативными дисфункциональными расстройствами, частыми приступами мигрени, нарушениями сердечного ритма, внешним раздражающим и провоцирующим недомогание, остается высокое атмосферное давление», - добавляют специалисты.

Они отмечают, что профилактика погодообусловленных обострений: в первую очередь, соблюдение режима труда и отдыха, выполнять рекомендации врача, прием назначенных лекарств, поддерживающие методы (прогулка на свежем воздухе, не нагрузочные терренкуры и дыхательные упражнения, полноценный сон, растительные средства улучшающие общее самочувствие).