РИАМО - 9 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в ночь на понедельник отменили и задержали свыше 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове шесть рейсов задержали, один отменили. В Домодедове 17 рейсов задержано, восемь отменено. В Шереметьеве задержали девять рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

Ранее синоптики предупреждали, что в ночь на понедельник местами в Московском регионе может образоваться туман.