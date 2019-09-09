РИАМО - 9 сен. К концу подошел любительский конкурс столичного фестиваля «Цветочный джем», победителями признали почти 3 тысячи человек в утреннем и вечернем конкурсах, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для творческой работы над 15 тысячами цветников организаторы приготовили более полумиллиона растений 47 видов и насыщенную развлекательную программу.

«Итоги конкурса подведены на всех 1474 площадках. Победителями стали 2948 участников (по одному победителю на каждой площадке в вечернем и утреннем конкурсах)», — говорится в сообщении.

Так, Евгения Филатова, которая оформила цветник на Живописной улице, вдохновлялась деревенскими мотивами. Она использовала декоративную капусту, землянику и герань. Даниил Хайрутдинов на улице Клары Цеткин для своего цветника выбрал модель Земли с ядром, магмой и корой.

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» © пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 1 из 2

Фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочынй джем» проходил с 20 июня по 8 сентября. Во время фестиваля жители и гости города могли увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран мира. Для их реализации ландшафтные дизайнеры использовали 200 тысяч растений.