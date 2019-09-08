РИАМО - 8 сен. В ходе единого дня голосования Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы зафиксировал 17 сигналов о возможных нарушениях и 25 нештатных ситуаций, сообщается в Telegram-канале штаба.

«Всего в течение дня голосования Общественным штабом было зафиксировано 17 сигналов о возможных нарушениях на столичных избирательных участках. К примеру, на УИК №1445, №50, №655, №1875», - сказал руководитель аппарата Общественной палаты города Москвы Алексей Спиваков.

Он добавил, что в течение дня также зафиксировали 25 нештатных ситуаций. Это сбои в работе КОИБов, скандалы и неадекватное поведение со стороны отдельных лиц. В некоторых случаях приходилось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов.

Видеоцентр Общественного штаба зафиксировал 18 технических проблем и пять случаев отсутствия изображения на участках. Все проблемы оперативно устранили участковые избирательные комиссии.

«Утром контрольную точку №1 прошли 95% наблюдателей. Те 5%, которые по каким-то причинам не смогли этого сделать, были заменены из резерва. По состоянию на 8:00 все 100% наблюдателей прошли контрольные точки и подтвердили свое присутствие на избирательных участках», — добавил Спиваков.

В воскресенье в столице прошли выборы в Мосгордуму. Предварительная средняя явка по округам составила от 21% до 22%.