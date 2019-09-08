РИАМО - 8 сен. После обработки 21% протоколов стали известны лидеры в разных округах столицы на выборах в Мосгордуму, средняя явка предварительно составляет 21-22%, по данным Мосгоризбиркома.

В округе №1 лидирует Андрей Титов (36,95% голосов), во втором округе – Дмитрий Локтев (40,67%), №3 – Александр Соловьев (34,94%), №4 – Мария Киселева (42,02%), №5 – Роман Бабаян (47,9%), №6 – Евгений Бунимович (35,95%), №7 – Надежда Перфилова (37,23%), №8 – Дарья Беседина (34,22%), №9 – Андрей Медведев (40,95%), №10 – Лариса Картавцева (38,27%).

В 11 округе лидирует Николай Зубрилин (43,6%), в 12-м – Алексей Шапошников (42,14%), в округе №13 – Игорь Бускин (31,69%), №14 – Максим Круглов (39,47%), №16 – Михаил Тимонов (40,7%), №17 – Виктор Максимов (47,79%), №18 – Елена Янчук (49,94%), №19 – Ирина Назарова (49,22%), №20 – Евгений Ступин (41,8%), №21 – Леонид Зюганов (58,08%).

В воскресенье в столице прошли выборы в Мосгордуму. По итогам 21% обработанных протоколов предварительная средняя явка по округам составила от 21% до 22%. Жалоб на проведение выборов не поступало.