РИАМО - 8 сен. Расшифровка голосов в ходе подведения итогов онлайн-голосования в столице заняла 15 минут, рабочая группа по электронному голосованию продолжит работу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Последним этапом электронного голосования стала расшифровка голосов. Она прошла в штатном режиме. Процесс сбора семи ключей прошел в Мосгоризбиркоме. На расшифровку голосов понадобилось около 15 минут», — сказал руководитель Электронного штаба при Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по технологиям «Умного города» Илья Массух.

Заместитель председателя Общественной палаты города Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва Алексей Венедиктов подчеркнул, что четыре теста системы электронного голосования принесли свой результат. Значительная часть уязвимостей была исправлена.

«Мне кажется, что это голосование прошло так, что учтен каждый электронный голос. Даже сбой, который произошел, аналогичную ситуацию мы тренировали во время третьего теста, никто не паниковал, голоса избирателей не потеряны. Рабочая группа по электронному голосованию продолжит работу», — отметил Венедиктов.

Он добавил, что отдельные незначительные нарушения в течение дня выборов были. Из-за существенных нарушений опечатали урны минимум на четырех участках.

«Но эти нарушения были без умысла в пользу какого-либо кандидата. При этом не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению воли избирателей. Такого нарушения, «чтобы все ах», мы не видели. Во всяком случае, нам такие жалобы не поступали», — подчеркнул Венедиктов.

Он обратил внимание, что ни одного наблюдателя, избирателя или члена комиссии не удалили с избирательного участка.

Венедиктов в целом оценил выборы в Москве на «крепкую четверку».

В воскресенье москвичи выбирали 45 депутатов столичного парламента. Жители трех округов приняли участие в онлайн-голосовании.