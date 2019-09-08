РИАМО - 8 сен. По итогам 21% обработанных протоколов предварительная явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 22%, подведение итогов проходит спокойно, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«На сегодняшний момент (обработан - ред.) 21% протоколов, средняя явка по округам - от 21 до 22%», - сказал Горбунов.

Он отметил, что явка оказалась выше, чем на выборах в 2014 году.

Подведение итогов проходит спокойно, жалоб нет, добавил Горбунов.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

В электронном голосовании приняли участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Явка на электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы составила 92,3%.

В 2014 году, на предыдущих выборах в Мосгордуму, итоговая явка составила 21,04%.