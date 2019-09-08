РИАМО - 8 сен. Фонд развития гражданского общества не стал публиковать данные опросов на выходе с избирательных участков на выборах в Мосгордуму из-за высокого процента отказов от ответов, сообщается в Telegram-канале фонда.

В некоторых округах доля отказов превысила 70%. В остальных округах – 45-50%.

«Все это говорит о том, что публикация настолько не взвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным. В связи с вышеизложенным нами принято решение отказаться от публикации данных», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что любые ссылки на цифры exit poll являются фейковыми новостями.

«При этом считаем, что любые попытки придать данному факту политическую окраску с любой стороны являются некорректными, так как решение о непубликации данных находится не в политической, а исключительно в социологической, профессиональной плоскости. Это не политика, а ответственность за результат и его достоверность», — отмечается в сообщении.

В воскресенье прошли выборы в Мосгордуму. Жители столицы выбирали 45 депутатов. Избиратели из трех округов могли принять участие в электронном голосовании. Явка на онлайн-голосовании составила 92,3%.