РИАМО - 8 сен. На Новом Арбате в Москве легковой автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске, пересекавшего дорогу в неположенном месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 20:06 на Новом Арбате, дом 19, водитель автомобиля сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в не установленном для этого месте на инвалидной коляске. Мужчина получил травмы, госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.