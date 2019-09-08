РИАМО – 8 сен. В воскресенье, в единый день голосования, на выборах по всей стране порядок и безопасность обеспечивали более 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел, нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, допущено не было, сообщается на сайте МВД России.

«Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности», — говорится в сообщении.

Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков сотрудниками полиции организовывается безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии.

Полицейские, которые работали на избирательных участках, также приняли участие в голосовании.

Руководство ЦИК РФ положительно оценило работу полицейских по обеспечению безопасности на выборах.

В единый день голосования в Подмосковье прошли выборы в советы депутатов муниципалитетов, в столице – выборы в Мосгордуму.