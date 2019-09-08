РИАМО – 8 сен. У Центральной избирательной комиссии РФ пока нет данных о том, что на избирательных участках отменили результаты выборов, это может означать, что серьезных нарушений нет, сообщает ТАСС.

«Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее мнению, это означает, что пока серьезных нарушений не зафиксировано.

Памфилова уточнила, что в ЦИК пока не знают о таких случаях.

Председатель комиссии добавила, что средняя явка по выборам к 18:00 составила 33,75%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем в прошлом году.

В 85 регионах РФ в воскресенье прошло более 5 тысяч выборов разных уровней. Так, в Подмосковье состоялись выборы в советы депутатов муниципалитетов, в Москве – в столичный парламент.