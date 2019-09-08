РИАМО - 8 сен. Участников «Московского долголетия» научат танцевать зумбу и бальные танцы, а также расскажут о технике скандинавской ходьбы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«9 сентября в Нагорном (Фруктовая улица, дом 5, корпус 3) в 10:00 начнется открытое занятие по бальным танцам, а в Матушкине (Зеленоград, корпус 205а) — урок зумбы», - говорится в сообщении.

Также 11 сентября в парке «Липки» пройдет концерт, в ходе которого участники проекта услышат композиции, посвященные столице.

А уже 12 сентября в 14:00 в парке «Садовники» начнется фестиваль социальных инициатив жителей старшего возраста по Южному административному округу Москвы. В рамках фестиваля представят вокальные и танцевальные номера, а также проведут совместное интеллектуальном шоу с участием людей старшего возраста и с подростками, которые являются членами клуба VOZДУХ.

Кроме того, 12 сентября в Ветеранском дворике пройдут занятия по скандинавской ходьбе. А 13 сентября в Бутырском районе организуют концерт «Ты моя надежда, ты моя отрада...». Мероприятие начнется в 13:30 по адресу: Огородный проезд, дом 21.