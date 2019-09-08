РИАМО - 8 сен. В ходе экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму у некоторых избирателей возникали сложности с получением или заполнением бюллетеней, большинству из них помогли решить имеющиеся проблемы, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

«Все зарегистрированные избиратели смогли проголосовать. Мы связались с каждым, у кого возникли сложности с получением или заполнением бюллетеня, - это 543 человека. Им поступили звонок из колл-центра, push-уведомление в личном кабинете на mos.ru и сообщение по электронной почте или СМС», - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

При этом 85% избирателей, у которых возникли проблемы (462 человека), после получения уведомлений смогли вернуться к системе и успешно проголосовать.

Возникшие технические сбои не привели к потере голосов избирателей.

В единый день голосования москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

В электронном голосовании приняли участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Явка на электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы составила 92,3%, больше всего из зарегистрированных избирателей проголосовало в первом округе.