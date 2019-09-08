РИАМО - 8 сен. Обнародованы результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму, явка на онлайн-голосовании составила 92,3%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В электронном голосовании приняли участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

В округе №1 52,9% голосов набрал Андрей Титов. В округе №10 55,91% набрала Лариса Картавцева. Лидером по итогам онлайн-голосования в округе №30 стала Маргарита Русецкая, за нее проголосовали 47,12% участников электронного голосования.

В воскресенье жители столицы выбирали 45 депутатов Мосгордумы.