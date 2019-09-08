РИАМО - 8 сен. Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко рассказал, что удовлетворен организацией избирательного процесса в Москве, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«В прошлом году я уже приезжал в российскую столицу, тогда проходили выборы мэра Москвы. Мы видим, что произошли качественные изменения в избирательном процессе, связанные с применением новых технологий», — сказал Бьянко.

Он добавил, что все эти изменения – позитивные и прогрессивные.

«Нам пояснили, что процент людей, проголосовавших через интернет, сегодня значительно выше процента людей, которые пришли на избирательные участки. Еще меня удивило то, как изменились КОИБы», — отметил Бьянко.

В воскресенье в Москве прошли выборы в столичный парламент. Жители выбирали 45 депутатов Мосгордумы. Москвичи из трех округов могли принять участие в электронном голосовании.