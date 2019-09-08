РИАМО – 8 сен. Во время выборов депутатов Мосгордумы в столице опечатали четыре урны для голосования, две из них опечатали из-за двойного голосования, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«Две урны были опечатаны в первой половине дня, это наблюдатели от нашего штаба (Общественный штаб по наблюдению за выборами – ред.) ставили вопрос перед УИК, и они согласились; а две урны были опечатаны по требованию наблюдателей на местах, они даже не выходили на штаб», — сказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Он добавил, что две урны на двух участках опечатали из-за двойного голосования.

«В одной урне один человек голосовал два раза с разницей в четыре часа. В другой урне мы будем пересчитывать, если количество бюллетеней будет выше, чем число тех, которые были выданы, там будет аннулирован весь участок», — подчеркнул Венедиктов.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Мосгордумы. Кроме того, жители трех округов могли проголосовать на выборах онлайн. Явка на электронном голосовании составила 92,3%.