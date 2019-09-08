РИАМО - 8 сен. Сервисом для подачи заявлений о голосовании вне специальных помещений воспользовались более 400 человек, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«В Москве оказался востребованным сервис подачи заявления о голосовании вне помещений. Это более 400 человек, по предварительным данным. И люди проголосовали», - сказал Горбунов.

В воскресенье в столице прошли выборы в Мосгордуму. Москвичи выбирали 45 депутатов от 45 одномандатных округов.

В столице также провели эксперимент по электронному голосованию. В нем приняли участие жители трех округов. Явка на онлайн-голосовании составила 92,3%.