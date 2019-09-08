РИАМО - 8 сен. Территориальная избирательная комиссия Сергиева Посада признала недействительными результаты выборов на участке №4052, на который поступила жалоба на возможный вброс бюллетеней, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«ТИК Сергиева Посада принял решение об отмене итогов голосования на участке №4952», - заявил Березкин журналистам.

На основании поступивших заявлений участников избирательного процесса о вбросе бюллетеней на УИК 4052 ТИК Сергиево-Посадского городского округа, руководствуясь статьями 70 и 77 ФЗ «Об основных гарантиях», признала итоги голосования недействительными.

Ранее пресс-служба Мособлизбиркома сообщил, что днем в ведомство поступила информация о возможном вброса бюллетеней. Полицией были изъяты листы, которые были похожи на заполненные бюллетени. На видео они были в руках наблюдателя. Ведомство изучило ситуацию и порекомендовало признать недействительными результаты голосования.

В Московской области в воскресенье прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.