РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 сен. Председатель Общественной палаты подмосковного Королева Ольга Корнеева оценила ход выборов в округе, она отметила, что на избирательных участках доступность помещений для инвалидов соответствовала нормативным требованиям.

В воскресенье в Королеве прошли выборы в городской совет депутатов. Общественная палата совместно с уполномоченным по правам человека в Королеве Еленой Власовой обеспечила общественный контроль работы избирательных участков на предмет доступности, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, уровня информированности людей об избирательном процессе и своих правах, контроль чистоты и достоверности выборного процесса, а также выявление и оперативное реагирование на факты нарушения избирательного права граждан.

«В ходе общественного контроля отмечено, что все избирательные участки города открылись в 8:00, вопрос доступности помещений на проверенных участках, в том числе для маломобильных групп населения, соответствует нормативным требованиям. Вопросы безопасности соблюдены. Все участки оборудованы кабинами для голосования, имеются стационарные урны и переносные ящики для голосования, информационные плакаты»,- сказала Корнеева.

За ходом проведения выборного процесса на участках наблюдали представители от разных политических партий, кандидатов и наблюдатели от Общественной палаты Московской области.

«Выборная кампания прошла в штатном режиме. На нескольких участках имелись замечания, которые оперативно были взяты на контроль председателями УИК, по многим проблемам вопросы сняты», - заключила Корнеева.

В Королеве явка избирателей на выборах в городской совет депутатов, по данным на 20:00, составила более 28%. Всего в Подмосковье в единый день голосования прошла 31 избирательная кампания.