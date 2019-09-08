РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 сен. В Королеве явка избирателей на выборах в городской совет депутатов, по данным на 20:00, составила более 28%, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Дмитрий Лободенков.

«По данным на 20:00, на избирательных участках Королева проголосовали 49 367 человека, что составляет 28,46%», –сказал Лободенков.

Он добавил, что выборы прошли без нарушений. На участках работали наблюдатели от партий и общественной палаты. Все 122 участка закрылись в 20:00.

В Московской области в 31 муниципальном образовании прошли выборы представительных органов муниципальной власти, в том числе и в Королеве. Они прошли по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.