РИАМО - 8 сен. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ проверит информацию о том, что Google и Facebook вмешивались в выборы в России, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев рассказал, что некоторые материалы в Facebook и на ресурсах Google можно назвать вмешательством во внутренние дела РФ. Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов.

«Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», - сказал глава комиссии Василий Пискарев.

Он также отметил, что комиссия уже обращалась с запросами для получения материалов о возможных вмешательствах к Центризбиркому и Роскомнадзору. По его словам, после проведения расследования представителей компаний пригласят на заседания для пояснения ситуации.