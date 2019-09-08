РИАМО - 8 сен. Воссоединение цифровых ключей для подсчета голосов в ходе электронного голосования на выборах в Мосгордуму прошло в Мосгоризбиркоме, ключи изначально разделили на семь частей — три ключа передали председателям УИК электронных участков, одну часть направили в ЦИК, а еще три ключа передали в представительство СПЧ, движение «Голос» и Мосгоризбирком.

После окончания голосования и соединения частей начнется процедура подсчета голосов.

«Сегодня мы проводим процедуру сбора ключей. После того, как будет собран ключ, можно будет приступать к подсчету голосов», - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По данным на 19:00, явка на электронных участках составила почти 90%.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

В электронном голосовании приняли участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Явка на электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы составила 92,3%, больше всего из зарегистрированных избирателей проголосовало в первом округе.