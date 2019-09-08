РИАМО - 8 сен. Выборы в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья можно считать состоявшимися, голосование в целом прошло без нарушений, сообщил РИАМО председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

«Выборы можно считать состоявшимися. Однозначно», - сказал Березкин.

Он отметил, что в целом голосование прошло без нарушений.

«Жалоб было немного. Я уверен, что волеизъявление граждан мы учли с точностью до сотых процента», - заключил Березкин.

В Подмосковье в воскресенье прошла 31 избирательная кампания. Предварительная явка на выборах составила 20,46%.