РИАМО - 8 сен. Явка на выборах в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья предварительно превысила 20%, проголосовали более 417 тысяч человек, сообщил журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

В Московской области в воскресенье проходила 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов.

«Уже сейчас мы можем с уверенностью говорить, что явка превысила 20% и составила 20,46%. Это цифра, скорее всего, изменится, но не намного, и может только возрасти. То есть более 417 тысяч избирателей приняли участие в голосовании», - сказал Березкин.

Он отметил, что в Мособлизбирком поступило 143 видеообращения из территориальных избирательных участков. Всего в регионе произошел один инцидент в Сергиево-Посадском округе.

Наибольшая явка зафиксирована в Ступине, там проголосовали более 32% избирателей, в Лотошине и Луховицах - более 31%. Самая низкая явка в Жуковском - более 13% - и в Раменском - более 15%.

Всего в Подмосковье работало около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. На участках ожидалось более 2 миллионов избирателей, для них было заготовлено 3 миллиона бюллетеней.

На территории избирательных участков в Московской области дежурили более 4 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники. За ходом голосования следили свыше 6 тысяч наблюдателей.